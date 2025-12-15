Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο μία γυναίκα με εγκαύματα

Επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (15/12) σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να τραυματιστεί ελαφρά.

Πυροσβεστική
Επιχείρηση της πυροσβεστικής | Intime
Επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (15/12) σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

 

