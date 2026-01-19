Φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι: Άνδρας απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική

Ολοσχερώς κάηκε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι ύστερα από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, σε διαμέρισμα που κατοικεί 55χρονος. Με τις προσπάθειες των πυροσβεστών, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε, ωστόσο το σπίτι καταστράφηκε.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.