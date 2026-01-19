Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι: Άνδρας απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική

Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι το απόγευμα της Δευτέρας (19/01).

Reader symbol
Newsroom
φωτια-διαμερισμα-χαλανδρι
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Ολοσχερώς κάηκε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι ύστερα από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, σε διαμέρισμα που κατοικεί 55χρονος. Με τις προσπάθειες των πυροσβεστών, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε, ωστόσο το σπίτι καταστράφηκε.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ