Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/04) σε πολυκατοικία επί της οδού Άργους και, σύμφωνα με μαρτυρίες, πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε γειτονικό διαμέρισμα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Από τα δύο διαμερίσματα απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα. Ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ μία ακόμη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχικά δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων η μία υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά εγκαύματά της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα. Λίγο αργότερα, οι αρχές εντόπισαν νεκρό και έναν άνδρα στο σημείο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα και 15 πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, προκάλεσε σημαντικές καταστροφές και για αρκετή ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη.