Σε επιφυλακή βρισκεται το ελληνικό FBI, το Λιμενικό, τελωνειακές αρχές και η ΕΛ.ΑΣ. ενόψει της παγκόσμιας συνάντησης της διαβόητης λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ, αναμένονται περίπου 5000 μέλη της σκληρής ομάδας μοτοσικλετιστών από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου που θα καταλύσουν στο κάμπινγκ στην παραλία Δρέπανο και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Ηγουμενίτσα, Σύβοτα και αλλού.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη αντίστοιχη συνάντησή τους στην περιοχή, πριν από μία δεκαετία, είχε καταλήξει στον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 41χρονου Έλληνα.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, μέλη τους έχουν συνδεθεί με υποθέσεις εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ενώ στο παρελθόν η λέσχη τους στο Κορωπί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Επιπλέον, στην προ δεκαετίας παγκόσμια συγκέντρωσή τους και πάλι στην Ηγουμενίτσα είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν 41χρονο Έλληνα έξω από ένα ψητοπωλείο, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη εγκληματική οργάνωση.

Εν όψει της συνάντησης του ερχόμενου τριημέρου, η αστυνομική διεύθυνση Ηγουμενίτσας θα ενισχυθεί με δυνάμεις από διπλανούς νομούς, ενώ στην περιοχή θα πάει κλιμάκιο 30 αστυνομικών του ελληνικού FBI, κυρίως από την υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών.

Τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα έγιναν συναντήσεις ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., με στελέχη του Λιμενικού και των τελωνειακών αρχών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας απ' όπου και αναμένονται οι περισσότεροι μοτοσικλετιστές, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί οι διωκτικές αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε. για το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα πρόσωπα - στόχοι υψηλού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι απόρρητη έκθεση για τις συνολικά 8 λέσχες των Hells Angels στην Ελλάδα και τα μέλη αυτών έχει συντάξει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.