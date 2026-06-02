Μία απόδειξη σούπερμαρκετ από το 2000: Αστείες τιμές για γάλα, μακαρόνια και σκυλοτροφή

Η ακρίβεια της καθημερινότητας δεν έχει ταβάνι. Κάθε μήνα, με μια επίσκεψη στο σούπερμαρκετ μπορούμε με άνεση να εντοπίσουμε προιόντα των οποίων οι τιμές έμοιαζαν μέχρι πρότινος «λογικές» και πλέον έχουν φτάσει στον ουρανό και ταξιδεύουν στ' αστέρια. Οι συζητήσεις στα social media για το ότι «μια σακούλα με τρόφιμα που κάποτε κόστιζε 20 ευρώ, τώρα κοστίζει 45» και άλλα τέτοια κυνικά, δίνουν και παίρνουν. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα χωρίς σταματημό. Εμείς τολμήσαμε και κάναμε το πείραμα (και κλάψαμε λίγο).

Η παρακάτω απόδειξη από σούπερμαρκετ του 2000, πωλείται (!) από το site Vendora. To τελικό ποσό είναι 10.692 δραχμές και περιλαμβάνει πολλά τρόφιμα, μοιάζει με την απόδειξη για ένα βδομαδιάτικο σούπερμαρκετ ενός ενήλικα.

Καταγράφουμε (εξωπραγματικές) τιμές:

Χοιρινή πανσέτα - 2.912 δραχμές: 8.55 ευρώ

Γάλα γνωστής φίρμας - 335 δραχμές- 0,98 ευρώ

Λουκάνικα - 820 δραχμές - 2,4 ευρώ

Βούτυρο - 638 δραχμές - 1,87 ευρώ

Σκυλοτροφή 505 δραχμές - 1,48 ευρώ

Μακαρόνια γνωστής φίρμας- 1 92 δραχμές - 0,56 ευρώ

Πόσο πωλείται η απόδειξη;

Και αυτό είναι κάτι αρκετά φθηνό. Μόλις με τέσσερα ευρώ μπορείτε να αποκτήσετε το παραπάνω κιτρινισμένο κειμήλιο της τελευταίας χρονίας που είχαμε ως βασικό νόμισμα τη δραχμή και μετρούσαμε μέρες για τον ερχομό του ευρώ.