Μενού

Η χώρα της Ευρώπης που βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ

Αυτή είναι η χώρα της Ευρώπης που βίωσε ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, «σπάζοντας» το ρεκόρ της πιο ζεστής άνοιξης από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις.

Reader symbol
Newsroom
Κύμα καύσωνα στη Γαλλία
Κύμα καύσωνα στη Γαλλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

H Γαλλία μόλις βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ «από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900», ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία στην εποχική έκθεσή της για το κλίμα, η οποία καλύπτει τους μήνες από Μάρτιο έως Μάιο.

«Με μέση θερμοκρασία 13,8° Κελσίου, αυτή η άνοιξη του 2026 είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ (μεγάλη μεταβολή +1,7 βαθμό Κελσίου, ξεπερνώντας τις θερμοκρασίες του 2011 (+1,5°C) και του 2020 (+1,3°C)», τόνισε η Météo-France, όσο η χώρα μόλις πέρασε ένα πρώιμο και έντονο κύμα καύσωνα, με πρωτόγνωρες για την εποχή θερμοκρασίες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ