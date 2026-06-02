H Γαλλία μόλις βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ «από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900», ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία στην εποχική έκθεσή της για το κλίμα, η οποία καλύπτει τους μήνες από Μάρτιο έως Μάιο.
«Με μέση θερμοκρασία 13,8° Κελσίου, αυτή η άνοιξη του 2026 είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ (μεγάλη μεταβολή +1,7 βαθμό Κελσίου, ξεπερνώντας τις θερμοκρασίες του 2011 (+1,5°C) και του 2020 (+1,3°C)», τόνισε η Météo-France, όσο η χώρα μόλις πέρασε ένα πρώιμο και έντονο κύμα καύσωνα, με πρωτόγνωρες για την εποχή θερμοκρασίες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.
- Σε επιφυλακή ΕΛ.ΑΣ και ελληνικό FBI για τους 5.000 Hells Angels που καταφθάνουν στην Ηγουμενίτσα
- Μία απόδειξη σούπερμαρκετ από το 2000: Αστείες τιμές για γάλα, μακαρόνια και σκυλοτροφή
- Έλενα Τσαγκρινού: Παραδέχτηκε πως είναι σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Το "Καίγομαι" τα λέει όλα»
- Η χώρα της Ευρώπης που βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.