Έλενα Τσαγκρινού: Παραδέχτηκε πως είναι σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Το "Καίγομαι" τα λέει όλα»

Με αφορμή το νέο της τραγούδι «Καίγομαι», η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε και για την προσωπική της ζωή, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο της ότι βρίσκεται σε σχέση με τον παρουσιαστή και ραδιοφωνικό παραγωγό Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Ο Λάμπρος δεν είναι μόνο αυτά, το τραγούδι μου νομίζω τα λέει όλα γι’ αυτό που περιγράφεις», απάντησε η Έλενα Τσαγκρινού, κάνοντας αναφορά στο κομμάτι «Καίγομαι».

Τις προηγούμενες ημέρες ένα TikTok βίντεο με την πρώην σύντροφο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Έλενα Κώνστα είχε συζητηθεί έντονα. «Λοιπόν, εδώ μπορείτε να δεχθείτε ότι η πρώην και η νυν, μπορούν να κάνουν παρέα και να μην ξεκολλάνε», αναφερόταν στη λεζάντα.

«Από την στιγμή που συνεργάζονται, ούτως ή άλλως, η πλευρά του δικού μου συντρόφου είναι πολύ ξεκάθαρη. Οπότε δεν τίθεται θέμα, είναι επαγγελματική σχέση. Είμαστε στην επιφάνεια, δεν κρύβουμε κάτι», απάντησε η Έλενα Τσαγκρινού όταν ρωτήθηκε για αυτό.