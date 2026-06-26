Μενού

Φωτιά σε διάζωμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (26/6) το απόγευμα της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Reader symbol
Newsroom
Κηφισός
Κίνηση στον Κηφισό | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (26/6) το απόγευμα της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λόγω του περιστατικού, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και οι οδηγοί να αντιμετωπίζουν πολύωρη ανάσχεση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ