Φωτιά σε διάζωμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (26/6) το απόγευμα της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.
Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Λόγω του περιστατικού, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και οι οδηγοί να αντιμετωπίζουν πολύωρη ανάσχεση.
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