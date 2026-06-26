Φωτιά σε διάζωμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (26/6) το απόγευμα της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λόγω του περιστατικού, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και οι οδηγοί να αντιμετωπίζουν πολύωρη ανάσχεση.