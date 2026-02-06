Φωτιά σε διπλοκατοικία στον Κολωνό: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε διπλοκατοικία στην περιοχή του Κολωνού, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρά στον απεγκλωβισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον ΑΝΤ1, η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτιρίου και επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστών.

Στο σημείο έφτασαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απομάκρυναν από το σπίτι τρεις ενοίκους.

Ειδικότερα, με τη χρήση σκάλας κατέβασαν έναν άνδρα από το μπαλκόνι του κτιρίου, μία γυναίκα την έβγαλαν από το κλιμακοστάσιο, ενώ ένας δεύτερος άνδρας διασώθηκε από το ισόγειο.

Και οι τρεις ήταν καλά στην υγείας του, αλλά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Σισμανόγλειο.

Στο οίκημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές από τη φωτιά, αλλά όχι εκτεταμένες.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστη η αιτία της φωτιάς αλλά γίνεται σχετική έρευνα.