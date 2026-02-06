Ένταση Πολάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - Ζήτησε ξεκάθαρο μήνυμα για τον Τσίπρα

Έντονος προβληματισμός αποτυπώθηκε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που πολλά στελέχη κρατούν στάση αναμονής για τις αποφάσεις Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης αποφάσισε να εκφράσει αυτές τις ανησυχίες και τις συζητήσεις που γίνονται στους διαδρόμους, ρωτώντας ευθέως τον Σωκράτη Φάμελλο εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές. Είπε συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι «δεν θα πάρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να τον πάμε στον Τσίπρα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε να απαντήσει στον Σφακιανό βουλευτή, ωστόσο, κατά την ομιλία του στο κλείσιμο της συνεδρίασης, στάθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ενιαίου ψηφοδελτίου με συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων. Κάτι που προφανώς δεν συνεπάγεται με διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Το συνέχισε ο Πολάκης...

Το φορτισμένο κλίμα της συνεδρίασης ο Παύλος Πολάκης φρόντισε να το εκφράσει και σε ανάρτηση του στα social media, λίγες ώρες μετά, αφήνοντας σαφείς αιχμές στον Αλέξη Τσίπρα.

Σχολιάζοντας την έρευνα από την Aρχή Kαταπολέμησης της Nομιμοποίησης Eσόδων για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε: «Επειδή από αύριο μαζί με το όνομα του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, θα παίζει για την ίδια υπόθεση και το όνομα της τότε γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας, της Στρατινάκη, υπενθυμίζω κάποιες αναρτήσεις που είχα βγάλει το 20-21, όπου η κυρία πρωτοστατούσε στο σκάνδαλο Φουρθιώτη, στο "σκοιλ ελικικου" κλπ. κλπ. Και μετά την επιβράβευσαν στη γενική γραμματεία Καταναλωτή και τώρα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της αγοράς. ΥΓ: Τότε, το 2021, κάποιοι και στον ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα είναι αλλού... δεν το σήκωσαν το θέμα γιατί ήταν "σκανδαλολογία"... τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες...».

Και μπορεί να μην ονομάτισε τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο το υστερόγραφο τον φωτογραφίζει μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού για την Διαύγεια και την «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που πρότεινε το ινστιτούτο Τσίπρα.

Ανοίγματα από ΠΑΣΟΚ - Φαραντούρης και Τσουκαλάς στο ίδιο πάνελ

Λίγο πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τις ανακοινώσεις Στυλιανίδη - Τσουκαλά για τα πρόσωπα και το σχεδιασμό του, η υπόθεση Παναγόπουλου προκαλεί τριγμούς στην Χαριλάου Τρικούπη.

Μπορεί η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ να ήταν άμεση και να προχώρησε στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ωστόσο ο προβληματισμός είναι υπαρκτός κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τα δημοσκοπικά ευρήματα του κόμματος. Και ενώ ο προσυνεδριακός διάλογος έχει πάρει φωτιά, αύριο ο Κώστας Τσουκαλάς θα βρεθεί σε εκδήλωση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη για τα κόκκινα δάνεια.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως ο κ. Φαραντουρης θα έχει θέση σε ένα από τα τραπέζια διαλόγου του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.