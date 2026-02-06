ΓΕΕΘΑ: Ο αξιωματικός φέρεται να ήθελε να στρατολογήσει και άλλους - Είχε «βάλει στο μάτι» υλικό για το ΝΑΤΟ

Ο 50χρονος αξιωματικός που συνελήφθη για διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών φέρεται ότι ήταν έτοιμος να στρατολογήσει και άλλα άτομα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι, φέρεται ότι έδινε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες, σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στην Κίνα.

Όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά, τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα, μέσα από την μονάδα του. Πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα, όπως επισημάνθηκε, φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους σε αυτό το έργο.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους, πληροφορίες οι οποίες αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει ομολογήσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύλληψη αξιωματικού: Το υλικό που συνέλεγε σχετίζεται με το ΝΑΤΟ

Ο συλληφθείς για κατασκοπεία φέρετι να «είχε βάλει στο μάτι» αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια και αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.

Επιπλέον η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας.

Τέλος, Από τις στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί οι αρχές που πρέπει, ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες γνωστοποίησης του περιστατικού στους «τρίτους».

Υπενθυμίζεται ότι, στην ψήφιση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου ο Νίκος Δένδιας είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 289, το οποίο αφορά την άρση της ελληνικής ιθαγένειας για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ακόμη και της κατασκοπείας.