Μενού

Φωτιά σε είσοδο οικοδομής στη Θεσσαλονίκη - Κάηκαν τρεις μηχανές

Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη για την κατάσβεση με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα. Κάηκαν ολοσχερώς μηχανές.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Intime
  • Α-
  • Α+

Φωτιά ξέσπασε, το βράδυ της Τρίτης, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Από τη φωτιά κάηκαν τρεις μηχανές, που ήταν σταθμευμένες επί της οδού Βυζαντίου, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε μετρητές αερίου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη για την κατάσβεση με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ