Φωτιά σε είσοδο οικοδομής στη Θεσσαλονίκη - Κάηκαν τρεις μηχανές

Φωτιά ξέσπασε, το βράδυ της Τρίτης, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.
Από τη φωτιά κάηκαν τρεις μηχανές, που ήταν σταθμευμένες επί της οδού Βυζαντίου, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε μετρητές αερίου.
Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη για την κατάσβεση με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα.
