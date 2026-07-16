Φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδι: Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης (16/7) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο επιχείρησης τροφίμων και κρεάτων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες. Αυτήν την ώρα επιχειρούν στην πίσω πλευρά του καταστήματος προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ την περιοχή έχει καλύψει ένα μαύρο σύννεφο καπνού.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδι.

#Πυρκαγιά σε κατάστημα σε περιοχή του δήμου Αχαρνών. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026