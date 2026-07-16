Κατσαρίδα περπατά πάνω σε ρεπόρτερ και εκείνη κάνει το αδιανόητο: Απολύτως τίποτα

Ύμνοι στα social media για την ψυχραιμία δημοσιογράφου που βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια live ρεπορτάζ, αλλά δεν πτοήθηκε. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν μία κατσαρίδα.

Η Ρέιτσελ Μέντινοφ του KTLA 5 από το Λος Άντζελες παρουσίαζε το θέμα της όταν ένα πελώριο έντομο βρέθηκε πάνω στο στήθος της και άρχισε να περπατάει, διεκδικώντας τα 15 λεπτά διασημότητας που της αναλογούν.

Η δημοσιογράφος συνέχισε να παρουσιάζει το θέμα της ατάραχη. Η κατσαρίδα, πάλι, συνέχισε την πορεία της, πήδηξε στο μικρόφωνο και πέταξε μακριά. Γιατί, φυσικά, ήταν και από εκείνες που πετάνε.

Had this happened to me, I would have freaked out. https://t.co/kKxXxYhnqk — Jeff Vaughn (@JeffVaughn) July 15, 2026

«Ένιωσα κάτι» αναφώνησε η Μέντινοφ. Αλλά σταμάτησε εκεί.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, όπου εργάζεται, την επαίνεσαν για την ψυχραιμία της, αστειευόμενοι πως δεν θα μπορούν να μείνουν τόσο ατάραχοι σε αντίστοιχη κατάσταση.

«Αυτή είναι η Ρέιτσελ Μέντινοφ, μία επαγγελματίας. Κράτησε την ψυχραιμία της. Εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσα να συνεχίσω» σημείωσε η παρουσιάστρια. «Πρέπει να συμφωνήσω, ήταν πολύ ήρεμη» είπε ο συνεργάτης της.

«Είπα στον εαυτό μου, άσε τη στιγμή να περάσει και θα το ξεπεράσεις» απάντησε η ίδια η παθούσα. Στάθηκε, δε, και στην ειρωνεία της στιγμής. Η κατσαρίδα πήδηξε πάνω της την ώρα που μιλούσε για την ακραία ζέστη, από την οποία έλκονται αυτά τα έντομα.