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Κατσαρίδα περπατά πάνω σε ρεπόρτερ και εκείνη κάνει το αδιανόητο: Απολύτως τίποτα

Η ρεπόρτερ ήταν σε live εκπομπή όταν μία πελώρια ιπτάμενη κατσαρίδα άρχισε να περπατάει πάνω της. Ύμνοι για την ψυχραιμία της.

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Κατσαρίδα περπατάει πάνω σε δημοσιογράφο
Κατσαρίδα περπατάει πάνω σε δημοσιογράφο | X/Jeff Vaughn
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Ύμνοι στα social media για την ψυχραιμία δημοσιογράφου που βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια live ρεπορτάζ, αλλά δεν πτοήθηκε. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν μία κατσαρίδα.

Η Ρέιτσελ Μέντινοφ του KTLA 5 από το Λος Άντζελες παρουσίαζε το θέμα της όταν ένα πελώριο έντομο βρέθηκε πάνω στο στήθος της και άρχισε να περπατάει, διεκδικώντας τα 15 λεπτά διασημότητας που της αναλογούν.

Η δημοσιογράφος συνέχισε να παρουσιάζει το θέμα της ατάραχη. Η κατσαρίδα, πάλι, συνέχισε την πορεία της, πήδηξε στο μικρόφωνο και πέταξε μακριά. Γιατί, φυσικά, ήταν και από εκείνες που πετάνε. 

«Ένιωσα κάτι» αναφώνησε η Μέντινοφ. Αλλά σταμάτησε εκεί. 

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, όπου εργάζεται, την επαίνεσαν για την ψυχραιμία της, αστειευόμενοι πως δεν θα μπορούν να μείνουν τόσο ατάραχοι σε αντίστοιχη κατάσταση.

«Αυτή είναι η Ρέιτσελ Μέντινοφ, μία επαγγελματίας. Κράτησε την ψυχραιμία της. Εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσα να συνεχίσω» σημείωσε η παρουσιάστρια. «Πρέπει να συμφωνήσω, ήταν πολύ ήρεμη» είπε ο συνεργάτης της. 

«Είπα στον εαυτό μου, άσε τη στιγμή να περάσει και θα το ξεπεράσεις» απάντησε η ίδια η παθούσα. Στάθηκε, δε, και στην ειρωνεία της στιγμής. Η κατσαρίδα πήδηξε πάνω της την ώρα που μιλούσε για την ακραία ζέστη, από την οποία έλκονται αυτά τα έντομα. 

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