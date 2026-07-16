Ύμνοι στα social media για την ψυχραιμία δημοσιογράφου που βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια live ρεπορτάζ, αλλά δεν πτοήθηκε. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν μία κατσαρίδα.
Η Ρέιτσελ Μέντινοφ του KTLA 5 από το Λος Άντζελες παρουσίαζε το θέμα της όταν ένα πελώριο έντομο βρέθηκε πάνω στο στήθος της και άρχισε να περπατάει, διεκδικώντας τα 15 λεπτά διασημότητας που της αναλογούν.
Η δημοσιογράφος συνέχισε να παρουσιάζει το θέμα της ατάραχη. Η κατσαρίδα, πάλι, συνέχισε την πορεία της, πήδηξε στο μικρόφωνο και πέταξε μακριά. Γιατί, φυσικά, ήταν και από εκείνες που πετάνε.
«Ένιωσα κάτι» αναφώνησε η Μέντινοφ. Αλλά σταμάτησε εκεί.
Οι παρουσιαστές της εκπομπής, όπου εργάζεται, την επαίνεσαν για την ψυχραιμία της, αστειευόμενοι πως δεν θα μπορούν να μείνουν τόσο ατάραχοι σε αντίστοιχη κατάσταση.
«Αυτή είναι η Ρέιτσελ Μέντινοφ, μία επαγγελματίας. Κράτησε την ψυχραιμία της. Εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσα να συνεχίσω» σημείωσε η παρουσιάστρια. «Πρέπει να συμφωνήσω, ήταν πολύ ήρεμη» είπε ο συνεργάτης της.
«Είπα στον εαυτό μου, άσε τη στιγμή να περάσει και θα το ξεπεράσεις» απάντησε η ίδια η παθούσα. Στάθηκε, δε, και στην ειρωνεία της στιγμής. Η κατσαρίδα πήδηξε πάνω της την ώρα που μιλούσε για την ακραία ζέστη, από την οποία έλκονται αυτά τα έντομα.
- Λορέντζο Καριέρε: Συγκινεί το αντίο του κουμπάρου του και το «άλλα σχέδια είχαμε» της Έλενας Κατραβά
- Κατσαρίδα περπατά πάνω σε ρεπόρτερ και εκείνη κάνει το αδιανόητο: Απολύτως τίποτα
- Ο Σαμαράς που δεν βιάζεται, το βαφτιστήρι του Πάγκαλου και τα πολλά νεύρα στον ΣΥΡΙΖΑ
- Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Το ωραίο είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ αν είχε σχέση η Μάρω Κοντού με τον παππού μου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.