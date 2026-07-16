Ο Σαμαράς που δεν βιάζεται, το βαφτιστήρι του Πάγκαλου και τα πολλά νεύρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Υπό άλλες συνθήκες χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάμβανε μέρος στη Σύνοδο των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Ουκρανία, όπως πολλοί ομόλογοί του από χώρες της περιοχής. Αντ’ αυτού ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον Κώστα Τασούλα να τον εκπροσωπήσει και πήγε στη Βόρεια Εύβοια για περιοδεία με προεκλογικό άρωμα.

Μπορεί ο Μητσοτάκης να λέει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως ο μηχανισμός δουλεύει στο φουλ και άντε μετά κάνεις να πιστέψει ότι δεν έχει στο μυαλό του και το σενάριο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες μετά τις διακοπές.

Δεν βιάζεται ο Σαμαράς

Στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά βλέπουν και καταγράφουν όλη αυτή την προεκλογική κινητικότητα, αναγνωρίζοντας ως ρεαλιστική πιθανότητα το σενάριο εκλογών το φθινόπωρο. Δεν πατάνε όμως την μπανανόφλουδα να βγουν πρόωρα, καθώς θεωρούν ότι το Μαξίμου προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει τον πρώην πρωθυπουργό να εκδηλωθεί. Δηλώνουν λοιπόν σταθερά ότι θα ανακοινώσουν τις πρωτοβουλίες τους με την προκήρυξη των εκλογών ή έστω σε χρόνο πολύ κοντινό με τις εκλογές, αν φανεί ότι πάμε για εξάντληση της τετραετίας.

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Η σωστή παρέμβαση Δούκα

Χθες το πρωί ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είχε σύσκεψη με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας για να διευθετηθούν διάφορες εκκρεμότητες που αφορούσαν τη διαχείριση της πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης που πριν από μερικές εβδομάδες κατέρρευσε εις τα εξ ων συνετέθη. Σε αυτή τη σύσκεψη ο δήμαρχος έθεσε το ζήτημα των ρωγμών σε σπίτια της Κυψέλης, μετά από τις εργασίες του μετρό, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση του Αριστείδη Κορέα. Σωστή η κίνηση του δημάρχου, καθώς με ζητήματα ασφαλείας δεν παίζεις, ιδίως όταν έχουμε καεί στον χυλό.

Το βαφτιστήρι του Πάγκαλου

Χθες στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκαν εκπρόσωποι από την πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, προερχόμενοι από την Κύπρο. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν και η Αναστασία Ισαάκ, η κόρη του Τάσου Ισαάκ που ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του από ομάδα Γκρίζων Λύκων. Το ενδιαφέρον και μάλλον ξεχασμένο είναι ότι τη μικρή Αναστασία είχε αναλάβει να βαφτίσει ο τότε υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Σημίτη, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ως μία ένδειξη τιμής και μέριμνας απ’ την ελληνική πολιτεία.

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Νεύρα, πολλά νεύρα

Όσο και αν θέλουν να επέλθει ηρεμία στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως είναι στο DNA τους να αναπαράγουν κόντρες και εντάσεις. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Σαββάτου φαίνεται πως η Ρενα Δούρου θα καταφέρει να έχει την πλειοψηφία με αποτέλεσμα κάποιοι που θέλουν Πολάκη για πρόεδρο να αρχίσουν να διακινούν το σενάριο να γίνει επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής που θα εκλέξει η Κεντρική Επιτροπή. Έλα όμως που μαθαίνω ότι αυτό δεν άρεσε ούτε στον Σφακιανό βουλευτή ούτε στην πρώην περιφερειάρχη. Βέβαια ο Πολάκης το πήγε ένα βήμα παραπέρα και ζητάει από τη Δούρου να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής. Νομίζω ότι λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο…

5η Κοινοβουλευτική δύναμη

Σε πολλά έχει πρωτοπορήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα διεκδικεί και πάλι την πρωτιά να γίνει το πρώτο κόμμα που εξελέγη ως αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταλήξει στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο να γίνει η πέμπτη δύναμη, μαζί με τη Νίκη έχοντας οκτώ βουλευτές. Η χθεσινή εικόνα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν ενδεικτική της αποψίλωσης του κόμματος. Ίσα ίσα γέμιζαν τις δύο πρώτες σειρές.

