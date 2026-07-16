Λορέντζο Καριέρε: Συγκινεί το αντίο του κουμπάρου του και το «άλλα σχέδια είχαμε» της Έλενας Κατραβά

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε σε ηλικία μόλις 51 ετών και ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, θέλησε να τον αποχαιρετήσει με μια ανάρτηση στο Instagram, η οποία πραγματικά συγκινεί αφού έχει μια αναφορά στη γυναίκα του Λορέντζο, Έλενα Κατραβά.

Ο Γιάννης Κουτράκης τη χαρακτηρίζει «βράχο των βράχων» και αποκαλύπτει τι του απάντησε όταν τη ρώτησε «αν χρειάζεται κάτι» με την απάντηση να είναι «ένα θαύμα».

Αναλυτικότερα ο Γιάννης Κουτράκης έγραψε στην ανάρτησή του, την οποία συνόδεψε με μια κοινή φωτογραφία των Έλενας Κατραβά - Λορέντζο Καριέρε:

«Αγαπημένε μου Λορέντζο,

Μόλις γύρισα σπίτι μετά από μία γαμημένη μέρα. Μαζευτήκαμε σπίτι σας λίγοι καλοί φίλοι μετά το νοσοκομείο και μιλούσαμε για σένα. Σίγουρα από κάποια γωνιά θα μας τα έχωνες γιατί θα ήθελες να δεις την Αργεντινή να συντρίβει την Αγγλία, όπως και έγινε.

Κουμπάρε, ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές που σε κυκλώνανε από την κούνια σου.

Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να κάνετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, αυτό δηλαδή που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες.

Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με όλη σας την αγάπη και την τρυφερότητα».

«Η ζωή σου ήταν σαν μυθιστόρημα και όσες φορές μιλούσες για τα παλιά σκεφτόμουνα πόσο ενδιαφέρον θα είχε να έγραφες ένα βιβλίο. Είχαμε πει να το κάναμε παρέα κάποια στιγμή. Εσένα όμως δε σε ενδιαφέρανε όλα αυτά.

Ήθελες να προχωρήσεις μπροστά και να τα αφήσεις πίσω σου, παρόλο που κάποιες φορές σε τραβάγανε προς τα πίσω. Εσύ είχες μυαλό και καρδιά μόνο για την Έλενα, τον Αλεσάντρο και το Ρομπέρτο.

Όσο για την Έλενα, Λορέντζο μου, βράχος των βράχων, αγόρι μου. Βράχος των βράχων. Πάντα δίπλα σου ανάλαφρη σαν αερικό, διακριτική και δυνατή, χωρίς ανάσα, χωρίς παράπονο.

Μόνο σήμερα το πρωί που μου’πε εκείνο το "άλλα σχέδια είχαμε" και έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες που της έγραψα αν χρειάζεται κάτι και μου απάντησε: ένα θαύμα…

Να ξέρεις, κουμπάρε μου, πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει.

Το Θαύμα σου Λορεντζάκο μου είναι οι δύο υπέροχοι γιοί σου. Εκεί, φίλε, σκόραρες», κατέληξε ο κουμπάρος του Λορέντζο Καριέρε.