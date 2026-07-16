Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Το ωραίο είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ αν είχε σχέση η Μάρω Κοντού με τον παππού μου»

Το δικό του αντίο στη Μάρω Κοντού, είπε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος ήξερε την μεγάλη ηθοποιό προσωπικά καθώς ήταν φίλη τόσο με τον πατέρα του, όσο και με τον παππού του.

«Να με παντρέψει δεν πρόλαβε παρότι το προσπαθούσε από το 2000. Και κάθε τόσο με πιλάτευε, μου έλεγε από το 2000 μην αργήσεις όμως γιατί θα πεθάνω. Και μου έλεγε ''έχουμε κανένα νέο;''. Περάσανε 26 χρόνια και δεν το καταφέραμε αυτό. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι μακάρι, να ζήσουμε τη ζωή της Μάρως, με τη χαρά της και την ανεμελιά της.

Νομίζω βοήθησε πολλές γυναίκες της δεκαετίας του 70 και του 80 και να μην ντρέπονται και να βγαίνουν με θάρρος και να διεκδικούν αυτά που θέλουν, στο σινεμά, στο θέατρο ή ακόμη και στην προσωπική του ζωή», δήλωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

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Ήταν χαρούμενη για τη ζωή που ζει από τότε μέχρι τώρα. Έφτασε 92 ετών, όρθια, φοβερή σε όλα. Εγώ είχα την τύχη να την συναναστραφώ παρά πάνω γιατί γνώριζε τον πατέρα μου, τον συνόδευε στις παρουσιάσεις των βιβλίων που είχε γράψει.

Υπήρχε κόσμος που πίστευε - και ακόμα πιστεύει το 2026 - ότι η Μάρω με τον Λάμπρο είχαν δεσμό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι ο πατέρας μου εμένα ήταν καρπός αυτού του δεσμού. Μπορεί να κάνουν τώρα δεσμό εκεί πάνω.

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Στην γήινη ζωή τους, δεν νομίζω να είχαν. Το ωραίο είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ αν η Μάρω Κοντού είχε δεσμό με τον παππού μου. Αλλά η Μάρω, έλεγε και στις τελευταίες συνεντεύξεις: '''Ήταν αυστηρός, ήταν στριφμός, ήταν αθυρόστομος, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να ήμουν''. Πιστεύω ότι έλεγε αλήθεια. Το μυστήριο είναι το αλατοπίπερο της ζωής».