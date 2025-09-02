Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Ένα άτομο διακομίστηκε στο «Σισμανόγλειο» με αναπνευστικά

Συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το σήμερα (02/09) το απόγευμα σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι, επί της οδού Χρυσοστόμου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική και μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Σισμανόγλειο" με αναπνευστικά λόγω των καπνών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται στο σημείο 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Σε βίντεο του Orange Press Agency καταγράφεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής:

«Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι» στη φωτιά στο Περιστέρι

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Περιστερίου, πρόκειται για αποθήκη χαρτικών που τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ, όπως τόνισε, «δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτίριο».