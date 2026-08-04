Φωτιά σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ: Αναστάτωση στο Ηράκλειο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου.
Στο σημείο έσπευσαν με τρία οχήματα και επιχειρούν δέκα πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το φορτηγό που υπέστη σοβαρές ζημιές.
Παράλληλα, επικράτησε χάος μεταξύ των διερχόμενων οδηγών, με τους αστυομικούς να προχωρούν σε μέτρα για την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων, σχηματίστηκαν ουρές.
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