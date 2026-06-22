Φωτιά σε ιδιωτικό ναυπηγείο της Σαλαμίνας - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (22/6) σε σκάφος που βρισκόταν ανελκυσμένο στη στεριά, σε χώρο ιδιωτικού ναυπηγείου στον όρμο Πούντας της Σαλαμίνας, ενώ άμεσα τέθηκε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμενικό Σώμα.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
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