Υπόθεση Κακαλέτρη: Η ιστορία του μαθητή που αιματοκύλισε σχολείο στη Σπάρτη επειδή έμεινε μεταξεταστέος

Αυτό που για τις ΗΠΑ είναι, δυστυχώς, κάτι το συνηθισμένο, στην Ελλάδα ήταν ένα έγκλημα που γράφτηκε με αίμα στα αστυνομικά χρονικά. Στη χώρα μας οι υποθέσεις όπου μαθητές είναι οι πρωταγωνιστές ένοπλων επεισοδίων εντός των σχολείων είναι μετρημένες στα δάχτυλα.

Πιθανότατα η πιο γνωστή και πιο σοκαριστική είναι αυτή του Παναγιώτη Κακαλέτρη, του νεαρού μαθητή που τον Ιούνιο του 1978 σκόρπισε τον θάνατο σε σχολικό συγκρότημα της Σπάρτης προκαλώντας σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης βρισκόταν ακόμη σε μια περίοδο ανασυγκρότησης. Τα σχολεία θεωρούνταν χώροι ασφαλείας, μακριά από εικόνες ακραίας βίας. Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε μία ημέρα σαν σήμερα στη Σπάρτη ανέτρεψε βίαια αυτή την αντίληψη.

Το όνομα του Παναγιώτη Κακαλέτρη συνδέθηκε με ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα που σημειώθηκαν ποτέ σε ελληνικό σχολείο.

Ένας νεαρός μαθητής, ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες κουβαλούσε χρόνια θυμό, είχε αντικοινωνική συμπεριφορά, ακροδεξιά ιδεολογία και πολλές εμμονές, έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει δύο ανθρώπους επειδή... έμεινε μεταξεταστέος!

Φονιάς επειδή έμεινε μεταξεταστέος

Ο Παναγιώτης Κακαλέτρης καταγόταν από τον Μυστρά. Ήταν περίπου 19 ετών την εποχή του εγκλήματος και φοιτούσε ακόμη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού ήδη είχε χάσει χρονιά.

Και όμως. Τα σχολικά του χρόνια είχαν ξεκινήσει πολύ διαφορετικά. Στο δημοτικό ήταν από τους καλύτερους μαθητές. Τα πρώτα χρόνια του Γυμνασίου, επίσης έδειχνε ότι παρά τις δυσκολίες θα τα κατάφερνε μία χαρά. Μέχρι που όλα άλλαξαν.

Ειδικά στο Λύκειο η μεταστροφή του χαρακτήρα του ήταν τρομακτική. Άρχισε να συγκεντρώνει βαρύ οπλισμό, ήταν γνωστός για την επιθετική του συμπεριφορά αλλά και για τις ακραίες, νεοναζιστικές ιδέες που εξέφραζε ανοιχτά.

Έχοντας ήδη χάσει μία χρονιά, το καλοκαίρι του 1978 αποδείχθηκε κομβικό αφού έμεινε μεταξεταστέος στα Μαθηματικά και τη Φυσική. Μπροστά στον κίνδυνο να χάσει μία ακόμα χρονιά και να γίνει ο περίγελος των συμμαθητών του, ο Κακαλέτρης αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο 19χρονος πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του μία τσάντα. Με «τσαμπουκά» μπήκε μέσα στο γραφείο των καθηγητών και πήγε στον διευθυντή του σχολείου προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις.

Ο 56χρονος λυκειάρχης Γιώργος Μπλέσιος, είδε πόσο νευριασμένος ήταν ο Κακαλέτρης, υποπτεύθηκε αμέσως πως μέσα στην τσάντα που κρατούσε είχε όπλα και έτσι του υποσχέθηκε πως αν διάβαζε έστω και λίγο, θα φρόντιζε προσωπικά ο ίδιος να περάσει την τάξη τον Σεπτέμβριο.

Ο Κακαλέτρης, όμως, ήταν εκτός εαυτού και άρχισε να φωνάζει πως τον αδίκησαν και πως πρέπει να διορθώσουν αυτή την αδικία άμεσα.

Με μία ξαφνική κίνηση ο λυκειάρχης άρπαξε την τσάντα του 19χρονου, την άνοιξε και έντρομος διαπίστωσε πως μέσα σε αυτή είχε μία χειροβομβίδα και αρκετές σφαίρες. Πριν ο Μπλέσιος προλάβει να κάνει οτιδήποτε άλλο ο Κακαλέτρης τράβηξε το όπλο που είχε κρυμμένο πάνω του.

Μέσα στον πανικό της στιγμής, ο λυκειάρχης επιχείρησε να διαφύγει αλλά ο 19χρονος τον πυροβόλησε δύο φορές. Μία από τις σφαίρες τον πέτυχε και σωριάστηκε στο έδαφος αιμόφυρτος.

Ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης με καθηγητές και μαθητές να τρέχουν προς την έξοδο του σχολείου προκειμένου να σωθούν.

Πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν μπροστά στην κάννη του όπλου του αλλά ευτυχώς για εκείνους το όπλο του ήταν παλιό και δύσχρηστο (συχνά κολλούσε η σκανδάλη) και έτσι δεν προκάλεσε μεγαλύτερο μακελειό.

Στη συνέχεια και φωνάζοντας το επώνυμο του καθηγητή των μαθηματικών ο Κακαλέτρης βγήκε στο προαύλιο και εκεί ήρθε αντιμέτωπος με τον ενωμοτάρχη της Χωροφυλακής Χρήστο Αγραφά. Ο 19χρονος χωρίς να χάσει χρόνο, σήκωσε το όπλο του, πυροβόλησε και δολοφόνησε τον άτυχο 46χρονο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο λυκειάρχης ξεψύχησε πριν προλάβουν να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο Κακαλέτρης άφησε πίσω του την τσάντα με τα πυρομαχικά, δύο νεκρούς, ένα σχολείο σε κατάσταση πανικού και διάφυγε προς τους πρόποδες του Ταϋγέτου.

Η καταδίωξη στον Ταΰγετο και η σύλληψη

Οι άνδρες της χωροφυλακής αφού πήραν πληροφορίες για το πού είχε κατευθυνθεί ο δράστης του διπλού φονικού εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τον συλλάβουν. Ο Κακαλέτρης, ωστόσο, ήξερε πάρα πολύ καλά την ορεινή περιοχή και κατάφερνε να ξεφεύγει διαρκώς από τους διώκτες του.

Τη νύχτα της δεύτερης ημέρας, με τον κλοιό να σφίγγει διαρκώς γύρω του, ο 19χρονος αποφάσισε να επιστρέψει μυστικά στο σπίτι του στον Μυστρά προκειμένου να εφοδιαστεί με τρόφιμα. Νόμιζε πως είχε καταφέρει να ξεγελάσεις τους χωροφύλακες αλλά εκείνοι του είχαν στήσει παγίδα.

Επίτηδες του είχαν αφήσει αυτή τη δίοδο ανοιχτή προκειμένου να πάει προς το σπίτι του και εκεί να τον συλλάβουν. Όπως, δηλαδή, και έγινε.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο Κακαλέτρης οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου παραδέχθηκε τα πάντα. Απέδωσε τις πράξεις του στον εγωισμό του (που είχε θιχτεί) και στην οργή που ένιωθε απέναντι σε όσους θεωρούσε πως τον αδίκησαν και έτσι κινδύνευε να χάσει μία ακόμα χρονιά.

Στην έρευνα που έκαναν οι χωροφύλακες στο σπίτι του βρήκαν και κατέσχεσαν δύο περίστροφα, μία καραμπίνα, σπαθιά και μεγάλα μαχαίρια, εκατοντάδες σφαίρες αλλά και πολλά αντικείμενα που είχαν πάνω ναζιστικά σύμβολα!

Ο ίδιος δεν έδειχνε να μετανιώνει στιγμή για αυτό που έκανε. Η σκληρή στάση που κράτησε δεν προκάλεσε καμία εντύπωση αφού σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, το τελευταίο διάστημα, ο 19χρονος ήταν εκτός εαυτού, απειλώντας τους πάντες και βγάζοντας όπλο διά ασήμαντον αφορμή.

Αποκαλύφθηκε πως με την απειλεί του όπλου, ο Κακαλέτρης, είχε εκβιάσει μία νεαρή κοπέλα να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του προκειμένου να μην την σκοτώσει!

Η δίκη του 19χρονου, ορίστηκε για τον Αύγουστο του 1979 στο Ναύπλιο. Εξαιτίας επεισοδίων, ωστόσο, που προκάλεσαν οι συγγενείς του λυκειάρχη που επιτέθηκαν στον Κακαλέτρη και επιχείρησαν να τον λιντσάρουν, αναβλήθηκε και άρχισε ξανά (και πάλι σε κλίμα έντασης) τον Οκτώβριο.

Στη δίκη ακούστηκαν διάφορα για τον χαρακτήρα του δράστη με πιο χαρακτηριστικό πως οι καθηγητές του κατέθεσαν πως στις εξετάσεις, ο 19χρονος παρέδιδε σχεδόν πάντα λευκή κόλλα και στη συνέχεια πήγαινε και τους απειλούσε πως αν δεν περνούσαν την τάξη θα τους έκανε κακό.

Η διαδικασία διακοπτόταν συχνά από τους συγγενείς των δύο θυμάτων, οι οποίοι οργισμένοι ζητούσαν την επιβολή της θανατικής καταδίκης για τον Κακαλέτρη.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 19χρονου, Αλέξανδρος Λυκουρέζος, ζήτησε ψυχιατρική γνωμάτευση για τον κατηγορούμενο, τονίζοντας διαρκώς πως η στάση Κακαλέτρη εντός του δικαστηρίου (ήταν συνέχεια σχεδόν χαμογελαστός) έδειχνε έναν άνθρωπο που δεν είχε πλήρη αντίληψη των πράξεών του.

Ο ίδιος ο Κακαλέτρη, στην απολογία του είπε πως δεν ήθελε να σκοτώσει αλλά μόνο να απειλήσει και πως οι πυροβολισμοί τόσο στην περίπτωση του λυκειάρχη όσο και σε εκείνη του ενωμοτάρχη προήλθαν στην πραγματικότητα από εκπυρσοκρότηση εξαιτίας δικών του αδέξιων χειρισμών.

Προφανώς και αυτός ο ισχυρισμός δεν έπεισε την Έδρα που τελικά τον καταδίκασε σε δύο φορές ισόβια για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης και 3 χρόνια για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο Παναγιώτης Κακαλέτρης εξέτισε ποινή κάθειρξης 25 ετών και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε.