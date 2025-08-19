Φωτιά σε ιστιοφόρο στη Δήλο: Διασώθηκαν δύο επιβαίνοντες

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο επιβατηγό πλοίο «Δήλος Εξπρές», χωρίς να αναφερθούν προβλήματα υγείας.

Στην περιοχή έσπευσε επίσης πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την παρακολούθηση της κατάστασης.