Φωτιά σε καφέ στους Άγιους Αναργύρους: Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε καφέ - μπαρ, επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους.
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και κατέκαψε τον χώρο της επιχείρησης.
Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρα ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι η φωτιά είχε επεκταθεί και στον υπόνομο της επιχείρησης με συνέπεια να βγαίνουν καπνοί από τα φρεάτια στα πλάγια του δρόμου.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.