Φωτιά σε καφέ στους Άγιους Αναργύρους: Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα

Από τη φωτιά, το καφέ μπαρ στους Αγίους Αναργύρους έχει καταστραφεί.

Άγιοι Ανάργυροι, φωτιά
Φωτιά σε καφέ στους Αγίους Αναργύρους | Orange Press
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε καφέ - μπαρ, επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους. 

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και κατέκαψε τον χώρο της επιχείρησης.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρα ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι η φωτιά είχε επεκταθεί και στον υπόνομο της επιχείρησης με συνέπεια να βγαίνουν καπνοί από τα φρεάτια στα πλάγια του δρόμου.

 

