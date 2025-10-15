Μενού

Φωτιά σε καφετέρια στη Λιοσίων – Συναγερμός τα ξημερώματα στην πολυκατοικία

Στις φλόγες τυλίχθηκε καφετέρια στο ισόγειο πολυκατοικίας στη Λιοσίων γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Φωτιά
Φωτιά σε καφετέρια | Glomex
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Λιοσίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο εξαώροφης πολυκατοικίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2:00 π.μ. και προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στον χώρο της επιχείρησης, χωρίς να επεκταθεί στα ανώτερα διαμερίσματα.

Για προληπτικούς λόγους, οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατέβηκαν στο δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα.

