Φωτιά σε κατάστημα στον Πειραιά: Ολοσχερής καταστροφή από τις φλόγες - Αποκαρδιωτικές εικόνες από το σημείο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε περί τις 02:00 σήμερα, Τετάρτη (09/09), σε κατάστημα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά, με αποτέλεσμα καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς αναπτύχθηκαν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν μάχη για να μπορέσουν να σβήσουν τιε φλόγες ώστε να μην επεκταθούν.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ έχει επιστρατευθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο καταστήματος στον Πειραιά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026

Κατά τη διάκρεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένας εργαζόμενος στο υπόγειο του κτίσματος, ο οποίος, όμως, είναι καλά στην υγεία του.

Ολοκληρωτική καταστροφή στο κατάστημα

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του πλάνα που δημοσιεύει το Orange Press Agency, το κτίριο έχεο καεί ολοσχερώς και έχουν μείνει μόνο ο σκελετός και οι λαμαρίνες.

Η φωτιά δεν έχει σβήσει ολοσχερώς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να παραμένει στον πρώτο όροφο, όπου υπάρχουν, ακόμα, φλόγες.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει όλο το οικοδομικό τετράγωνο, ενώ από τη φωτιά δεν προέκυψε κίνδυνος για παρακείμενα κτίρια.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για τη φωτιά

Αυτόπτης μάρτυρας, που μίλησε στην κρατική τηλεόραση επεσήμανε πως ήταν στην περιοχή όταν ξαφνικά είδε φλόγες.

«Ήμασταν στο λιμάνι για μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Είδαμε φλόγες ξαφνικά, έντονες, με έντονη μυρωδιά. Ήρθαμε γρήγορα στο σημείο, γύρω στις 2:05, και ήταν ήδη σε εξέλιξη η φωτιά σε όλο το κτίριο» σημείωσε.

«Οι πυροσβέστες έκαναν ό,τι μπορούσαν. Δύο ώρες τους πήρε για να σβήσουν τελείως τη φωτιά, ήταν τεράστια προσπάθεια» συμπλήρωσε το ίδιο άτομο.