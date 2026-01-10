Μενού

Φωτιά σε κατοικία στη Βέροια: Μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Φωτιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στη Βέροια, ενώ μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Reader symbol
Newsroom
Επιχείρηση Πυροσβεστικής σε φωτιά
Επιχείρηση Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς | EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στη Βέροια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ