Φωτιά σε κατοικία στη Βέροια: Μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στη Βέροια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.