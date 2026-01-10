Φωτιά σε κατοικία στη Βέροια: Μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στη Βέροια.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
