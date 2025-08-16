Κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ, έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει σημάνει συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ωστόσο ο κυβερνήτης δεν επιστρέφει στο νησί, ενώ επιβεβαίωσε ότι μπορεί να πετάξει με τον ένα κινητήρα.

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 757, προσγειώθηκε στο Μπρίντιζι της Ιταλίας, ενώ στην πτήση βρίσκονται περίπου 250 επιβαίνοντες.

Τόσο ο θόρυβος όσο και η λάμψη ήταν αρκετά έντονοι. Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν ότι ο κινητήρας που είχε πιάσει φωτιά στον αέρα «φαινόταν πεντακάθαρα».

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ετοίμασε αμέσως το σχέδιο άμεσης προσγείωσης, καθώς τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το kerkyrasimera.gr, διακρίνονται φλόγες να ξεπηδούν από τον δεξιό κινητήρα του αεροσκάφους που ανήκει στην εταιρία Condor.