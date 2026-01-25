Φωτιά σε κτίριο στη Λιοσίων: Ξεκίνησε από σκουπίδια - Απέκλεισε τον δρόμο η αστυνομία

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Λιοσίων ξέσπασε λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα της Κυριακής, με αρχική πληροφόρηση ότι η πυρκαγιά μαινόταν έξωθεν του κτιρίου.

Όμως όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής -9 πυροσβέστες με 3 οχήματα- διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου, αναφέρει το Orange Press.

Η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Λιοσίων από το ύψος της οδού Ηπείρου. Γύρω στις 19:45 η φλόγα περιορίστηκε, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.