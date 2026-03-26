Φωτιά σε λεωφορείο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς

Ολοσχερώς κάηκε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών. Άμεση η εκκένωση, σώοι όλοι οι επιβάτες.

Πυροσβεστικά οχήματα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες ενός λεωφορείου των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών, στο ύψος της Δορκάδας.

Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, επεκτάθηκε ταχύτατα καταστρέφοντας το βαρύ όχημα ολοσχερώς. Ευτυχώς, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του οδηγού και την άμεση εκκένωση, όλοι οι επιβάτες πρόλαβαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια πριν οι φλόγες τυλίξουν την καμπίνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Οι Αρχές διενεργούν πλέον έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της ανάφλεξης.

