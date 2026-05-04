Φωτιά σε λεωφορείο στη λεωφόρο Φυλής: Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ τη Δευτέρα (4/5) στο Ίλιον, στη Λεωφόρο Φυλής, καθώς φέρεται να ξέσπασε φωτιά εντός λεωφορείου στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, η φωτιά ξεκίνησε από το μέρος της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο πίσω τμήμα του λεωφορείου, το οποίο είχε εκκενωθεί με ασφάλεια.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Η επικαιροποιημένη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, αναφέρει ότι η πυρκαγιά στο αστικό λεωφορείο, κατεσβέσθη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
