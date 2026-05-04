Το όχι της ΝΔ σε Προανακριτική, οι βολές Τσίπρα κατά δημοσιογράφων και οι αποφάσεις του Καραμανλή 

Μπορεί να θεωρούσαν όλοι ότι η σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λίβανο και Φωτεινή Αραμπατζή ήταν δεδομένη, φαίνεται όμως ότι η αξιολόγηση της δικογραφίας αλλάζει τα δεδομένα. Έτσι η ΝΔ ετοιμάζεται να πει όχι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και να μην διερεύνησει κοινοβουλευτικά περαιτέρω την υπόθεση για τους δύο πρώην υπουργούς. Αυτό προφανώς λειτουργεί και ως κόκκινη γραμμή ενόψει νέων δικογραφιών που μπορεί να έρθουν το επόμενο διάστημα.

Ο Μητσοτάκης βλέπει βουλευτές

Ενόψει της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. την Πέμπτη (07/05) ο Μητσοτάκης προσωπικά κάνει κινήσεις εκτόνωσης της εσωκομματικής έντασης. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη αρχίσει να καλεί στο γραφείο του από το τέλος προηγούμενης εβδομάδας βουλευτές που λογίζονται στην ευρύτερη κατηγορία των ανταρτών. Σε αυτές τις συζητήσεις ζητάει την γνώμη τους για το εσωκομματικό πεδίο, τη λειτουργία της κυβέρνησης και εμφανίζεται διατεθειμένος να ακούσει. Είναι προφανές ότι επιχειρεί να βρει ένα αμορτισέρ ενόψει της συνεδρίασης της ΚΟ. Πάντως, για κάποιους βουλευτές… το καράβι έχει σαλπάρει, για να το πω κομψά.

Οι αποφάσεις του Καραμανλή

Ένα ερώτημα που απασχολεί το γαλάζιο οικοσύστημα αυτές τις μέρες είναι αν ο Κώστας Καραμανλής θα παραστεί στο συνέδριο της ΝΔ σε δύο εβδομάδες. Την επίσημη πρόσκληση θα τη λάβει αυτή την εβδομάδα και άνθρωποι που τον γνωρίζουν εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να δώσει το παρών. Οι αιχμές του άλλωστε ήταν σαφείς όλο το προηγούμενο διάστημα, αν και μένει να φανεί αν θα υπερισχύσει ο κομματικός πατριωτισμός. Το 2024 ο Κώστας Καραμανλής είχε εμφανιστεί την πρώτη μέρα του συνεδρίου μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά και έκαναν μια χλιαρή χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, ο Σαμαράς είναι εκτός ΝΔ, αλλά «ντουέτο» με τον Καραμανλή στις δημόσιες εμφανίσεις. Μαζί του θα μιλήσουν τις επόμενες μέρες η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος που είναι πρόεδρος της Οργανωτικής του Συνεδρίου, ενδεχομένως και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Πάντως, αυτό που μου έλεγε συνομιλητής του είναι ότι, αν ο Καραμανλής αποφασίσει κάτι, δεν μεταπείθεται.

Reunion στο Κολλέγιο

Μετά τις απαραίτητες ανάσες του τριημέρου της Πρωτομαγιάς και ενόψει των δύσκολων μαχών που έπονται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει μια ευχάριστη υποχρέωση το απόγευμα της Δευτέρας (04/05). Και αυτό γιατί θα δώσει το παρών και θα μιλήσει στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κολλεγίου, του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε και στο οποίο πήγαν και τα παιδιά του. Κάτι σαν σχολικό reunion δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς τις στενές σχέσεις που διατηρεί ακόμα με συμμαθητές του ο κ. Μητσοτάκης.

Τσίπρας - και πάλι - κατά δημοσιογράφων

Θυμάστε την εποχή της Πρώτης Φοράς Αριστερά που ο Αλέξης Τσίπρας και οι σύντροφοι του τα είχαν με τους δημοσιογράφους; Ε, αυτό θυμήθηκα χθες με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και των δημοσιογράφων Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού. Θυμίζω πως σήμερα θα μεταδοθεί στον ΣΚΑΙ η πρεμιέρα της σειρά ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» που βασίστηκε στο βιβλίο των δυο δημοσιογράφων «Η τελευταία μπλόφα» και παρά το ότι σε αυτό μιλούν όλοι οι πρωταγωνιστές της ελληνικής κρίσης, απουσιάζει η μαρτυρία του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα αλληλογραφία του με τις δυο δημοσιογράφους τονίζοντας πως δεν θέλει με την παρουσία του να νομιμοποιήσει τη «δολοφονία χαρακτήρα» που επιχειρούν, αφού όπως ισχυρίζεται στο βιβλίο υποδηλώνεται η άποψη πως στη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του ο Τσίπρας αντήλλαξε το μη κόψιμο των συντάξεων με τη συμφωνία για το Μακεδονικό. Εγώ από την πλευρά οφείλω να ομολογήσω πως έχοντας διαβάσει δυο φορές το βιβλίο, δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Οπότε μάλλον πρόκειται για φάουλ του Τσίπρα, που παρά το rebranding δεν ξεχνά τις καλές συνήθειες της διακυβέρνησης του.

Οι σκληροπυρηνικοί του ΣΥΡΙΖΑ

Ποιοι θα είναι αυτοί που δεν θα εγκαταλείψουν τον ΣΥΡΙΖΑ με τίποτε; Αυτοί που δεν πρόκειται να δεχθούν πρόσκληση από τον Τσίπρα και θα μείνουν τελευταίοι των Μοϊκανών στην Κουμουνδούρου; Οι εξής τρεις: Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Θα δώσουν μαζί τη μάχη των εκλογών και θα λειτουργήσουν ως ένα άτυπο «κονκλάβιο». Για τον ίδιο τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, όρκο δεν παίρνω για να είμαι ειλικρινής.

Το μήνυμα μηδενικής ανοχής από Κικίλια

Η εικόνα ενός εκτεταμένου μπαζώματος μέσα στη θάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ως προς τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια να προχωρήσει σε αλλαγή διοίκησης στο Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού λειτουργεί ως καθαρό μήνυμα μηδενικής ανοχής. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό του αυθαίρετου έργου, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο ασκείται ο έλεγχος στον αιγιαλό και στον θαλάσσιο χώρο, που αποτελεί βασική ευθύνη του Λιμενικού Σώματος. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά ευρύτερη διάσταση, ξεπερνώντας τα στενά όρια ενός τοπικού περιστατικού.

Καλό το reboot

Δυναμικά ξεκίνησε τη θητεία του ως Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, καθώς ήδη από τις πρώτες δηλώσεις του καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόθυμος να δώσει στο ΠΑΣΟΚ μια νέα ώθηση, με συναίνεση στο εσωτερικό αλλά και με σημαντικές οργανωτικές πρωτοβουλίες.

Αυτή η θεσμικότητα αλλά και η πολυετής πορεία του στο αναπηρικό κίνημα, κομίζει εμπειρία στην οργάνωση αλλά προσδίδει και στο ΠΑΣΟΚ μια «κινηματικότητα» που σίγουρα είχε ανάγκη.