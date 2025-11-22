Μενού

Φωτιά σε οικία στην Άρτα: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από πτώση από μπαλκόνι – Απεγκλωβίστηκε γυναίκα

Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από πτώση από μπαλκόνι στην Άρτα. Απεγκλωβίστηκε γυναίκα μετά από φωτιά στο ίδιο σπίτι.

Όχημα της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε σε Πυροσβεστική και ΕΛΑΣ, μετά από φωτιά σε οικία του πρώτου ορόφου στην περιοχή Κιρκιζάτες, στην Άρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πριν τη φωτιά σημειώθηκε πτώση άνδρα από το μπαλκόνι του σπιτιού. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν επίσης στο μπαλκόνι της οικία γυναίκα σε λιπόθυμη κατάσταση. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής και τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

