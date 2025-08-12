Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (12/8) σε οικοπεδικό χώρο στην οδό Γρεβενών στην Πάτρα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένα άτομα, και με βάση την πυροσβεστική, λανθασμένες αναφορές σε τοπικά μέσα, πως η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε πολυκατοικία.
Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με ελιές στην περιοχή της Ανθούπολης Πατρών, ενώ ελέγχθηκε άμεσα με την έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστικής και κατοίκων.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.