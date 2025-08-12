Μενού

Φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στην Πάτρα: Αναφορές για εγκλωβισμένους

Φωτιά σε οικόπεδο απείλησε για λίγο ενοίκους πολυκατοικίας στην Πάτρα.

Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς
Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς | Intime
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (12/8) σε οικοπεδικό χώρο στην οδό Γρεβενών στην Πάτρα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένα άτομα, και με βάση την πυροσβεστική, λανθασμένες αναφορές σε τοπικά μέσα, πως η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με ελιές στην περιοχή της Ανθούπολης Πατρών, ενώ ελέγχθηκε άμεσα με την έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστικής και κατοίκων.

 

