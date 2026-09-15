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Φωτιά σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι - Στο νοσοκομείο δύο άτομα λόγω των καπνών

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού κλήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρας, στο Γαλάτσι.

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Πυροσβέστες επιχειρούν σε φωτιά | Orange Press
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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 04.00 τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού κλήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρας, στο Γαλάτσι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι φλόγες είχαν τυλίξει ένα αυτοκίνητο, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μία μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στην πυλωτή.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενοίκους της πολυκατοικίας και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

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