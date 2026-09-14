«Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου»: Συγκλονισμένη Αλεξάνδρα Παλαιολόγου - Η σχέση που την ένωνε με τον Μαζωνάκη

Συγκλονισμένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, το βράδυ της Κυριακής βρέθηκε στη Νίκαια, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για να τον αποχαιρετήσει στη λαϊκή αγρυπνία ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο που τον λάτρεψε.

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω… Στη “μεγάλη αγρυπνία”… Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη… Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου… Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες… Παιδάκι μου… πλάσμα μου… άγγελέ μου», έγραψε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου η οποία συνδεόταν με φιλία χρόνων με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε γίνει επίσης κουμπάρος της.

Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Μαζωνάκης: Με ζεϊμπέκικα, τραγούδια και συγκίνηση το ύστατο χαίρε - Άπαντες παρόντες στην κηδεία

Το 2011 ο Γιώργος Μαζωνάκης την είχε παντρέψει με τον τότε σύζυγό της, τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.

Ο γάμος της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου με τον Βαγγέλη Μητρογιάννη. Κουμπάρος ο Γιώργος Μαζωνάκης. | NDP

«Είχαμε στο μυαλό μας να συμβεί και είχαμε βγει ένα βράδυ με τον Γιώργο τον Μαζωνάκη και μας ρώτησε πότε θα παντρευτούμε και έτσι προέκυψε», είχε πει παλαιότερα για τον γάμο της στην εκπομπή «Μίλα» της Τατιάνας Στεφανίδου. Σημείωνε μάλιστα τότε για τη φιλία της με τον τραγουδιστή: «Ο Γιώργος με τον άντρα μου ήταν πολλά χρόνια φίλοι. Τον ήξερα από παλιά αλλά δεν είχαμε τέτοια στενή φιλία και δέσιμο. Τώρα έχουμε δέσει. Τον έχω αγαπήσει πολύ, τον έχω μέσα στην καρδιά μου και τον θεωρώ οικογένεια. Είναι πολύ γλυκός και έντιμος».

Οι δύο τους είχαν δείξει τη στήριξή τους στον τραγουδιστή όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε με εισαγγελική εντολή στο Δρομοκαϊτειο τον Αύγουστο του 2025.