Φωτιά σε πολυκατοικία στου Ζωγράφου - Βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη

Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ της Δευτέρας (14/9) σε είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου, με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χθες το βράδυ περίπου στις 22:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ΙΧ που ήταν σταθμευμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στου Ζωγράφου.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το ΙΧ ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές. Κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα μπουκάλι που περιείχε βενζίνη. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Ζωγράφου.