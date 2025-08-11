Μενού

Φωτιά σε σκάφος με 168 επιβάτες στη Ζάκυνθο

Φωτιά στη μηχανή σκάφους με 168 επιβάτες εκδηλώθηκε στη Ζάκυνθο. Μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά σκάφη οι επιβαίνοντες.

Reader symbol
Newsroom
Επιχείρηση του Λιμενικού
Επιχείρηση του Λιμενικού στο Αιγαίο Πέλαγος | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Φωτιά στη μία μηχανή σκάφους αναψυχής με 168 επιβάτες και επτά μέλη πλήρωμα εκδηλώθηκε στην περιοχή Μακρύς Γιαλός, στη Ζάκυνθο.

Στην περιοχή που βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού μετέβησαν ένα σκάφος του Λιμενικού και άλλα ιδιωτικά σκάφη, ενώ όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

Η φωτιά έχει ήδη κατασβεστεί με ίδια μέσα από το πλήρωμα του σκάφους.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ