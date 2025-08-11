Φωτιά σε σκάφος με 168 επιβάτες στη Ζάκυνθο

Φωτιά στη μία μηχανή σκάφους αναψυχής με 168 επιβάτες και επτά μέλη πλήρωμα εκδηλώθηκε στην περιοχή Μακρύς Γιαλός, στη Ζάκυνθο.

Στην περιοχή που βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού μετέβησαν ένα σκάφος του Λιμενικού και άλλα ιδιωτικά σκάφη, ενώ όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

Η φωτιά έχει ήδη κατασβεστεί με ίδια μέσα από το πλήρωμα του σκάφους.