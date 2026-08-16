Δύσκολη είναι η κατάσταση σε δύο νησιά του Αιγαίου, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές στη Σκύρο και την Άνδρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν υπό ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους.

Στη Σκύρο, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) στην περιοχή Ατσίτσα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς οι άνεμοι ξεπερνούσαν τα 7 μποφόρ, με το μέτωπο να κινείται αρχικά προς τον Άγιο Φωκά και στη συνέχεια ανατολικά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, από τα τρία μέτωπα που έχουν διαμορφωθεί, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το βορειοανατολικό, όπου η εικόνα δεν έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση. Αντίθετα, καλύτερη είναι η κατάσταση στο νότιο και νοτιοδυτικό μέτωπο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του οικισμού Πεύκο, προς τον οποίο κατευθύνονταν οι φλόγες. Ο οικισμός είχε εκκενωθεί προληπτικά από το Σάββατο μέσω του 112, ενώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή κατοικίες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 21 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Ενισχύσεις έφτασαν στη Σκύρο μετά τη 01:00 από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία.

Παράλληλα, δασοκομάντος με τη συνδρομή του στρατού πραγματοποιούν διανοίξεις, με στόχο να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Άνδρος: Φωτιά στον Κάτω Απρόβατο - Ήχησε το 112

Την ίδια ώρα, φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 16/08 στην Άνδρο, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος.

Λίγο πριν από τις 9 το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112, με το μήνυμα να καλεί τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές πυροσβέστες, πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, η φωτιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια, ενώ έχουν ήδη δημιουργηθεί ζώνες από πεζοπόρα τμήματα και οχήματα. Προληπτικά πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί κοντά στους οικισμούς.

Ιδιαίτερα δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες και στην Άνδρο, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι περίπου 7 μποφόρ, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές βρίσκεται στην κατηγορία 4.

Η εικόνα στα δύο νησιά παραμένει κρίσιμη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν ώστε να περιορίσουν τα μέτωπα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με την πρόγνωση του ΕΡΤnews, πάντως, από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης των ανέμων.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.