Φωτιά σε σπίτι στα Χανιά και αποθήκη με εύφλεκτα υλικά - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός στην Πυροσβεστική στα Χανιά μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στον Κουμπέ και αποθήκη με εύφλεκτα υλικά.

Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξεκίνησε στον ισόγειο χώρο του οικήματος όπου χρησιμοποιούταν ως αποθήκη με χαρτικά και πλαστικά και γρήγορα επεκτάθηκε στον πρώτο όροφο όπου διατηρούσε την κατοικία της μια οικογένεια.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 άνδρες.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι καθώς είχαν προλάβει ήδη να κατέβουν κάτω. Δυστυχώς από την φωτιά κάηκε ένας παπαγάλος που βρισκόταν σε κλουβί.

Όπως ανέφερε ο υποπυραγός Χρήστος Αλεξόπουλος, η πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο από άλλο συμβάν φωτιάς που είχε εκδηλωθεί σε φούρνο στα Παχιανά και η κινητοποίηση της υπηρεσίας ήταν μεγάλη λόγω των εύφλεκτικων υλικών που υπήρχαν στο ισόγειο ώστε να μην επεκταθεί στον πρώτο όροφο.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται από την Πυροσβεστική.