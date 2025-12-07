Φωτιά σε τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο – Σώοι οι επιβάτες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο. Μετά από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το ένα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν δύο κοπέλες που είναι επίσης καλά στην υγείας τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η οδηγός του δεύτερου οχήματος καταλάθος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε το τροχαίο.