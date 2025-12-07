Μενού

Φωτιά σε τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο – Σώοι οι επιβάτες

Μια σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων έλαβε χώρα στο Παλαιό Φάληρο και το ένα τυλίχθηκε στις φλόγες, όλοι οι επιβάτες σώοι.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο. Μετά από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το ένα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν δύο κοπέλες που είναι επίσης καλά στην υγείας τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η οδηγός του δεύτερου οχήματος καταλάθος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε το τροχαίο.

