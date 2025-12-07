Φωτιά σε τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο – Σώοι οι επιβάτες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο. Μετά από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το ένα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν δύο κοπέλες που είναι επίσης καλά στην υγείας τους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ η οδηγός του δεύτερου οχήματος καταλάθος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε το τροχαίο.
- Ζάκυνθος: Σοκ από τις νέες πληροφορίες – «Ο σκύλος ήταν δεμένος στο δέντρο»
- Πηγή Δεβετζή: Η συγκλονιστική ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο Καβάλας μετά το τροχαίο της
- Μαρία Αναστασοπούλου: «Το λέω για πρώτη φορά… Βγήκα στο δρόμο και έκανα την ένεση μόνη μου»
- Ο ελληνικός ρόλος του Στιβ Καρέλ για τον οποίο κατακρεουργήθηκε από τους κριτικούς στις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.