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Φωτιά στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα ανασύρθηκε από το διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Σκιάθου στα Πατήσια.

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Φωτιά στα Πατήσια
Φωτιά στα Πατήσια | Orange Press Agency
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη, σύμφωνα με νέα ενημέρωση, μετά τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα επί της οδού Σκιάθου στα Πατήσια.

Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ με έντονα αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, περί τις 15.47 υπήρξε ενημέρωση για φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στα Πατήσια στην οδό Σκιάθου.

Στο σημείο έφτασαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι τραυματίστηκαν, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

 

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