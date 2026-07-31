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Φωτιά στη Βοιωτία: Εκκενώνουν οι κάτοικοι το Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα - Βίντεο από το πύρινο μέτωπο

Καθώς η φωτιά έφτασε στο Πόρτο Γερμενό, οι κάτοικοι εκκενώνουν τώρα προς τη Μάνδρα, με τα πλάνα από το πύρινο μέτωπο να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

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Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
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Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βοιωτία δίνουν τεράστια μάχη με τη φωτιά, έχει ξεκινήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού των κατοίκων δια θαλάσσης, όπου σκάφη του λιμενικού μετέφεραν τον κόσμο στο Πόρτο Γερμενό.

Ωστόσο, καθώς οι φλόγες έφτασαν και στον παραπάνω οικισμό, οι περίοικοι εκκενώνουν τώρα προς τη Μάνδρα μέσα από τα Βίλια, με τα πλάνα από το πύρινο μέτωπο να αποτυπώνουν το μέγεθος της επικείμενης καταστροφής.

112 για τη φωτιά
112 για τη φωτιά

Αρχικά η εκκένωση γινόταν και οδικώς από δρόμο που διασχίζει το βουνό, ωστόσο η φωτιά έκοψε την πορεία του κομβόι με τα οχήματα που εγκατέλειπαν το σημείο αναγκάζοντάς τους να γυρίσουν πίσω.

 

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