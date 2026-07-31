Φωτιά στην Ξηρονομή Βοιωτίας: Μηνύματα από το 112 - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Νέα φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία, στην περιοχή Ξηρονομή, σήμερα το πρωί (31/7), σε αγροτοδασική έκταση. Μηνύματα έστειλε το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
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Τα δύο μηνύματα ήχησαν λίγα λεπτά πριν τις 9:00, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα, και απομάκρυνση προς την Ελλοπία.
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