Φωτιά στη Βοιωτία: Ο δήμαρχος Στυλίδας ο ένας από τους δύο συλληφθέντες

Νεότερες πληροφορίες όσον αφορά στις συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε τη Βοιωτία και επεκτάθηκε μέχρι τη Δυτική Αττική, η οποία φλέγεται ακόμα και τώρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά είναι δήμαρχος. Το dikastiko.gr, κάνει λόγο για τον δήμαρχο της Στυλίδας.
Υπενθυμίζεται πως στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος έκαναν επιτόπια έρευνα στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, για να εντοπίσουν την πηγή.
Τελικώς, συνελήφθησαν δύο άτομα, ο εργολάβος και ο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος ενός αιολικού πάρκου, από το οποίο φαίνεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά.
Όπως προκύπτει, ο ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος είναι ο τοπικός αιρετός στη Στυλίδα. Στο άτομο αυτό ανήκει η επιχείρηση παραγωγής ενέργειας.
Σημειώνεται πως τα δύο άτομα οδηγήθηκαν χθες, Κυριακή (02/08), ενώπιον εισαγγελέα και, αφού τους απαγγέλθηκε το κατηγορητήριο, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Διώκονται για πρόκληση πυρκαγιάς με ενδεχόμενο δόλο.
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