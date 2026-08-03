Φωτιές: 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες - Αναμένονται ανακοινώσεις για το Ρέθυμνο

Συνολικά 33 συλλήψεις έχουν γίνει τις τελευταίες πέντε μέρες όσον αφορά στα μέτωπα φωτιάς που έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας και έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές.

Στη Βοιωτία, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος έκαναν επιτόπια έρευνα στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, που επεκτάθηκε και στην Αττική και κατακαίει ακόμα οικισμούς, για να εντοπίσουν την πηγή.

Τελικώς, συνελήφθησαν δύο άτομα, ο εργολάβος και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ενός αιολικού πάρκου, από το οποίο φαίνεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Στο Ρέθυμνο, την ίδια ώρα, γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό του ύποπτου ατόμου που κατεγράφη σε βίντεο να κινείται μέσα σε δασική περιοχή, λίγο πριν ξεσπάσει η φονική φωτιά, που στοίχισε τη ζωή σε δύο δασοπυροσβέστες.

Το άτομο αυτό, μαυροντυμένο, κινείται προς μεγάλο δέντρο και μετά από λίγο φαίνεται να απομακρύνεται με γρήγορες κινήσεις από το σημείο.

Εντός της ημέρας ενδέχεται να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές για το συμβάν αυτό.

Σοβαρό είναι και το περιστατικό στην Κεφαλονιά, όπου αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 44χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν όσον αφορά φωτιές.

Το άτομο αυτό είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρησμό και είχε αποφυλακιστεί.

Πλέον, είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση και ακολουθείται η διαδικασία.