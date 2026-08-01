Μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη δίνουν μέσα στη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Βοιωτία, καθώς τα δύο μέτωπα παραμένουν εκτός ελέγχου.

Αυτή την ώρα -λίγο πριν τη μια τα μεσάνυχτα- και τα δύο συμβάντα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ «κοιτάζουν» και προς τους οικισμούς στο Προσήλι και τη Δόμβραινα. Η φωτιά, κατά τις ίδιες πηγές, έχει πλησιάσει σπίτια, δίχως ωστόσο να υπάρχει, μέχρι στιγμής, επίσημη αναφορά για φθορές.



Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, στις πυρκαγιές που μαίνονται σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας επιχειρούν πλέον επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 92 οχήματα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα επιχειρούσαν 169 πυροσβέστες στην περιοχή. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.



Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.



Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.



Η φωτιά εξελίχθηκε και προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου.

Χθες 31 Ιουλίου 2026, δύο πλοιάρια του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη, απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα.



Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας



Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Υπενθυμίζεται ότι στο Καλαμάκι Βοιωτίας εκδόθηκαν χθες 31 Ιουλίου 2026 τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

1. Στις 15:30 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Προσύλι και Πόρτο Γερμενό με κατεύθυνση προς Μάνδρα μέσω Βιλλίων.

2. Στις 14:07 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Πόρτο Γερμενό.

3. Στις 9:37 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.



Για την πυρκαγιά στην Ξηρονομή Βοιωτίας εκδόθηκαν από το 112 χθες 31 Ιουλίου 2026, τα κάτωθι μηνύματα:

1. Στις 09:36 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβραίνα.

2. Στις 8:42 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελλοπία.

3. Στις 08:19 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.