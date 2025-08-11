Φωτιά στη Βόλβη Θεσσαλονίκης: Εναέρια και επίγεια μέσα στην κατάσβεση

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη της Θεσσαλονίκης, με την πυροσβεστική σε πλήρη κινητοποίηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης και υδροφόρες του Δήμου.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.