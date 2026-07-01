Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7/2026) στη Φθιώτιδα, ενώ μέχρι στιγμής έχει ζητηθεί από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα χωριά Σφάκα και Κατάλυμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η φωτιά απλώνεται περιμετρικά του βουνού σε ένα μέτωπο 6 χιλιομέτρων και έχει πλησιάσει την Ελάτεια, περιοχή στην οποία βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά, αποθήκες που έχουν μέσα ζωοτροφές αλλά και στάνες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, στη Σφάκα έχουν σημειωθεί ζημιές τόσο σε κατοικίες όσο και σε αγροτικές περιουσίες, ενώ υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 135 πυροσβέστες, 32 πυροσβεστικά οχήματα, 23 αεροσκάφη, 10 ελικόπτερα και μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια και τους Δήμους.

40 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 40 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Απ' αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.