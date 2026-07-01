Φωτιά στη Φθιώτιδα: Μπαράζ εκκενώσεων, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη για την φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, αυτή τη φορά στους κατοίκους της περιοχής Κατάλυμα, καλώντας τους να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Ελάτεια, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατάλυμα απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτικές και δασεικές εκτάσεις ανάμεσα στο Καλαπόδι και τη Σφάκα, ενώ λίγο πριν τις 16.00 εκδόθηκε ξανά μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της Σφάκας να εκκενώσουν την περιοχή και να κινηθούν προς την Ελάτεια.

Νωρίτερα, στις 14:57, είχε σταλεί μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί πλέον 135 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, πολυπληθείς ομάδες εθελοντών και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.