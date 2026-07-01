Mαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας, σήμερα 1 Ιουλίου 2026 λίγο μετα τις 13:40, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτικές και δασεικές εκτάσεις ανάμεσα στο Καλαπόδι και τη Σφάκα και λίγο πριν τις 16.00 εκδόθηκε ξανά μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της Σφάκας να εκκενώσουν την περιοχή και να κινηθούν προς την Ελάτεια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Νωρίτερα, στις 14:57, είχε σταλεί μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί πλέον, 110 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.